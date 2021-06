esclusiva Briaschi su Boniperti: "Capace e attento ai dettagli. I capelli dovevano essere a posto"

"Boniperti è stato il mio grande presidente". Massimo Briaschi ricorda così la bandiera juventina scomparsa oggi a 92 anni. "Era una persona eccezionale, discreta e incisiva. Pur non facendosi vedere spesso, con una parola e uno sguardo lasciava il segno anche nello spogliatoio. E' stato calciatore strepitoso e presidente davvero importante. nella mia esperienza alla Juve mi ha aiutato".

Che cosa ricorda di lui in particolare?

"Quando arrivai alla Juve c'era Francesco Morini come ds: io portavo i capelli lunghi e appena lo stesso Morini mi ha visto mi ha suggerito di andare a tagliarmi i capelli. E' meglio, mi disse. Il giorno successivo avevo l'appuntamento per firmare il contratto col presidente. Entro negli uffici e Boniperti mi viene incontro. 'Buongiorno Briaschi, si tagli i capelli'. Eppure li avevo tagliati il giorno prima. Era molto attento ai comportamenti e al modo di porsi, oltre che alla gestione dei calciatori. Ho firmato il contratto in un minuto e mezzo, anche i grandi facevano presto. Tra l'altro, sempre parlando di particolari, era un momento in cui se andavi in sede dal presidente e non eri in giacca, ti sentivi fuori posto"