esclusiva Brini: "Benevento, girone di ritorno difficile da spiegare. Udinese avanti con Gotti"

vedi letture

Fabio Brini da allenatore ha guidato anche il Benevento. I sanniti hanno ora un piede e mezzo in B. "Ancora c'è una piccolissima speranza, certo la partita persa col Cagliari ha complicato le cose", dice a Tuttomercatoweb.com. "Mi dispiace perchè la società è ben organizzata. Ora comunque dovranno crederci finchè la matematica non li condanna. Quanto è accaduto nel girone di ritorno è difficile da spiegare. Non vorrei magari che certe vittorie come quella sulla Juve possano aver condizionato: quando si lotta per la salvezza servono convinzione, mentalità e cattiveria".

E vedendola da fuori che idea si è fatto?

"Gli episodi determinano anche i risultati ma credo, ripeto, che possano avere qualche possibilità. Lo spero anche per il presidente, che non merita la B".

Sulla sua Udinese invece che sensazioni ha?

"E' salva ma poteva far di più, anche se ci sono stati vari infortunati. Cinque-sei punti in più poteva farli"

Capitolo allenatore: chi ci sarà a guidare i friulani?

C'è un rapporto buono tra Gotti e l'Udinese, non credo che le strade possano dividersi. E' giusto continuare con lui. Se va via De Paul invece va trovato un giocatore con le sue caratteristiche".