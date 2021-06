esclusiva C. Zanetti: "Raspadori può dare cambio passo. Icardi? Più da Roma che da Juve"

Cristiano Zanetti commenta le scelte del ct Mancini e dà uno sguardo anche alle sue ex squadre. Si parte da Raspadori, la grande novità. "E' un giocatore - dice a Tuttomercatoweb.com - che si muove più tra le linee rispetto a Politano e credo che la decisione sia legata a questo, al ruolo. Esterni ce ne sono già tanti e allora ha optato per un calciatore con altre caratteristiche".

Può essere la sorpresa dell'Italia?

"Negli ultimi venti minuti può dare un cambio di passo soprattutto contro squadre schierate, sa saltare bene l'uomo".

Parlando delle sue squadre invece come giudica la Roma?

"Aspettiamo il mercato, va rinforzata sennò è la solita squadra".

Mourinho è comunque una garanzia?

"Se gli comprano i giocatori sì, sennò la Roma non può ambire con questa squadra ad arrivare tra le prime 4".

E l'Inter?

"Stesso discorso nel senso che bisogna vedere se vanno via o meno i giocatori importanti Dipende dal mercato. L'unica che non ha problemi è la Juve: il ritorno di Allegri dimostra che non ha problemi ingaggio".

Icardi alla Juve come lo vedrebbe?

"Non mi pare un giocatore per Allegri. Mi sembra più da Roma. E' uno statico, là davanti e per Mou potrebbe essere uno alla Milito".

E la Fiorentina?

"Gattuso ha fatto una buona esperienza e ha ottenuto bei risultati ma la squadra va rinforzata sennò Rino può fare ben poco. In generale credo che la classifica sia stata veritiera per tutte: la griglia è stata rispettata, a parte la Juve che poteva vincere il campionato".