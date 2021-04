esclusiva Caliendo: "Conte, lo scudetto più bello della carriera. Che rivincita sulla Juve"

Nel corso del TMW News è intervenuto Antonio Caliendo, agente di fama internazionale. E con lui abbiamo fatto il punto sul campionato e non solo. "Conte - ha detto - oltre ad esser bravo è anche fortunato. Alcune partite le ha vinte con merito ma anche con fatica. E' un grande allenatore e sarà la vittoria dello scudetto più importante della sua carriera. Qualcuno l'anno passato aveva chiesto anche il suo esonero. Ha dimostrato di essere lui a vincere. E poi nei confronti della Juve, con cui c'è stato anche il battibecco col club bianconero un paio di mesi fa, si è preso pure una bella rivincita. A proposito della Juve e del futuro di CR7 bisognerà vedere quali saranno le intenzioni del tecnico. Mi sorprende comunque come Dybala venga utilizzato a rate.. Così non si copre la spesa del suo ingaggio. E' un gran giocatore ma evidentemente Pirlo non lo vede nel suo schema"

