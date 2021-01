esclusiva Castellazzi: "Inter, ora ci sono più certezze. Barella anima nerazzurra"

Luca Castellazzi, ex portiere di Samp, Inter e Torino tra le altre è intervenuto durante il TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. Parlando della lotta scudetto ha detto il "Milan non ci si aspettava così continuo mentre l'Inter era tra le più accreditate. Ci sono i presupposti per una lotta tirata fino alla fine tra le due squadre. I rossoneri si stanno attrezzando bene, visti gli acquisti. La squadra era già buona, in più il colpo Ibra è stato il jolly dell'anno. Sta allargando la rosa visto che le partite sono tante. Chi sarà più continuo vincerà lo scudetto. Il segreto del Milan credo sia la spensieratezza, gioca senza pressioni ed è bello da vedere. Quanto all'Inter domenica sera ha dimostrato un gran salto di qualità. E certe gare ti danno delle certezze in più, anche a livello mentale. E' stato ritrovato Vidal e poi c'è Barella che mi piace tantissimo, ha qualità e quantità. Se le punte non dovessero segnare ci sono gli inserimenti dei centrocampisti. Barella in questo momento a parte Lukaku è l'anima dell'Inter".

