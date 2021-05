ESCLUSIVA TMW - Castellazzi: "Mou bel colpo per la Roma. Inter, come vice Handa, Musso o Meret"

esclusiva Castellazzi: "Mou bel colpo per la Roma. Inter, come vice Handa, Musso o Meret"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Luca Castellazzi ex portiere di Inter e Torino tra le altre. Con lui si è parlato inizialmente di Mourinho che allenerà la Roma. "Arrivai all'Inter - dice - nell'estate post Triplete, Mou era appena andato via e l'ambiente Inter lo amava ancora e credo lo ami tuttora perchè ha lasciato un segno indelebile. Era stimato da tutti, dai calciatori ma anche da coloro che lavoravano alla Pinetina. E' un bel colpo per la Roma, Mou ha la personalità per gestire una piazza esigente e ambiziosa. E' un tecnico di assoluto valore, è chiaro che dovrà essere supportato dai giocatori e dagli innesti dal mercato". Poi con Castellazzi è stata analizzata anche la questione portiere dell'Inter. Caccia ad un vice Handanovic che possa poi diventare in futuro titolare: "Mi piacciono Musso, che è già formato e costante nel rendimento, e Meret che sta migliorando pure in personalità e nel modo di interpretare il ruolo. Lo vedo più sicuro anche nel gioco con i piedi".

