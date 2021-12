esclusiva Cauet: "Inter, Barella è straordinario. Nel suo ruolo è il migliore in Europa"

vedi letture

Benoit Cauet ieri a Torino per il Golden Boy organizzato da Tuttosport, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com soffermandosi sull'Inter: "Il gruppo è forte, squadra e società lavorano bene e i frutti si vedono. Si nota la mano di Inzaghi nel gioco, nel proporre un calcio diverso da Conte che aveva fatto benissimo. E' un gioco a volte più offensivo e con caratteristiche diverse. Va detto che sono partiti alcuni grandi giocatori che hanno lasciato il segno, ma quando una società ha bisogno di soldi, bisogna vendere. Ma comunque chi è arrivato sta facendo bene, vedi Calhanoglu. Dumfries sta capendo sempre più le situazioni e fa vedere le sue capacità, Dzeko ha rimpiazzato alla grande Lukaku. Il mio preferito a centrocampo è Barella: è straordinario, nel suo ruolo è il migliore in Europa. Come qualità, tecnica, carisma, volontà e determinazione. Ripeto, in Europa non ha eguali".

Clicca sotto per guardare