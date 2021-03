esclusiva Colomba: "Parma, bene Pellè. Lo volli anch'io. Bologna, vorrei restasse Svanberg"

Franco Colomba è intervenuto nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. Da ex tecnico del Parma ha detto anche in riferimento alla vittoria di ieri con la Roma: "Si sta riprendendo, D'Aversa ha ridato identità e ha ritrovato verve e organizzazione importanti. E' tornato poi un giocatore come Pellè che ho visto bene ieri. Lo avevo voluto anch'io ai miei tempi in gialloblù perché fa giocar bene ed è il punto di riferimento. Come Lukaku nell'Inter. Alzi la testa, ti aggrappi a lui e fa giocar bene la squadra. Il Bologna? Entro le prime dieci può starci, quando concretizza gioca bene e ora ha sistemato anche la difesa. Nei desideri della piazza ci sarebbe un tipo di campionato diverso: mi piacerebbe che restasse Svanberg così come Tomyasu e Skov Olsen da cui mi aspetto molto, alterna prove positive ad altre non brillanti come quella di ieri".

