esclusiva Cosa fare con Dybala? Dall'Argentina: "Vada via. Gli serve una nuova sfida"

Quale futuro per Paulo Dybala? Dopo il ritorno al gol, è il rinnovo dell’argentino con la Juventus, o l’eventuale addio, a tenere banco. A TMW ne ha parlato Luis Pomes, giovane procuratore argentino che ci ha detto la sua ma ci ha anche raccontato un po' il pensiero dominante in Argentina sul momento della Joya.

Cosa deve fare?

"Se ne ha la possibilità deve cambiare campionato - ha detto -. Capisco che adesso sia molto a suo agio in Italia, ma cercare una nuova sfida, ritrovare motivazioni gli permetterebbero di crescere, soprattutto dal punto di vista mentale. Nessuno mette in dubbio le sue qualità tecniche, è un talento incredibile, ma è un dato di fatto che negli ultimi anni non sia mai riuscito alla Juventus a mostrare il suo livello migliore per molto tempo".

Cosa si pensa oggi di lui in Argentina?

"Tutti ricordano ancora molto bene la sua dichiarazione: "E' molto difficile giocare con Messi". Qui se non hai successo al 100% col tuo club è meglio che non vieni proprio convocato. Quindi, deve tornare a giocare con continuità".

Dove?

"L'ideale sarebbe la Premier League, le due squadre di Manchester o il Liverpool o perché no il Chelsea. Ma anche l'Atletico Madrid è secondo me un club adatto a lui".