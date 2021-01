esclusiva Cuccureddu: "La mia Juve distrutta senza battagliare. Perso a centrocampo"

"La mia Juve ieri è stata distrutta". Antonello Cuccureddu, grande ex bianconero è molto chiaro nella su analisi. "Cosa non ha funzionato bisogna chiederlo a Pirlo - dice a Tuttomercatoweb.com - non so come stanno i giocatori atleticamente, li ho visti lenti, l'approccio alla partita non mi ha convinto, erano senti e poi è venuta fuori la forza dell'Inter. Non mi aspettavo questa Juve impacciata e senza idee, abbiamo perso a centrocampo, quel settore è stato loro con Brozovic e Barella e sulla loro sinistra ci hanno distrutto".

Pirlo doveva prepararla diversamente?

"Dopo le partite si dice sempre che si poteva fare in un altro modo. Ora tocca a lui avere il pallino in mano e capire perchè è andata così, serve un'analisi ben dettagliata"

Anche CR7 ha deluso molto.

Anche lui deve capire se giocare a destra o a sinistra. Morata è solo in area. Se CR7 deve fare i cross in mezzo all'area chi ci sta? Mancano gli uno contro sugli esterni, eppure ci sono i giocatori adatti".

Quanto pesa questo ko nella corsa scudetto?

"Mi auguro pesi poco perchè considero la Juve più forte, però l'Inter è compatta, aggressiva, sbaglia poco. A livello generale è un campionato più interessante".

Dal punto di vista difensivo ci sono scricchiolii...

"De Ligt non c'era... Chiellini l'ho visto abbastanza in forma. Bonucci può dare di più, ci vuole più attenzione. Ma i giocatori ci sono, c'è anche Demiral: non capisco perchè un po' giocano un po' no. Mi dispiace: in generale serve fame, è mancata la reazione. Se le cose non vanno, serve anche essere... incazzosi, può andare male ma è mancato tutto. Merito anche dell'Inter, corta, aggressiva, le tutto riusciva bene. Si può perdere ma devi battagliare".