esclusiva Damiani: "Donnarumma? Prevarrà l'aspetto sportivo più che economico"

Oscar Damiani adesso è un agente esperto e di gran fama ma prima è stato attaccante tra le altre del Milan. A lui abbiamo chiesto come vedrebbe un eventuale approdo di Vlahovic in rossonero. "E' un giocatore forte - dice a Tuttomercatoweb.com - ancora gli manca forse un po' di continuità durante l'arco di una partita. A volte si estranea, ma ha qualità tecniche e fisiche per essere uno dei migliori attaccanti. In un gran club può starci, in particolare se hai un giocatore come Ibra da cui impari e migliori. Può esserne l'alternativa. E' uno dei giocatori tra i più forti per età in Europa: è molto migliorato e dalla prossima stagione per me può fare il salto"

Si parla di una valutazione intorno ai 40-50 milioni: può essere giusta?

"Direi di sì poi non so se il Milan avà da investire queste cifre. Ovviamente se la Fiorentina dovesse cederlo, non può farlo per meno di 40 milioni"

Come va a finire la vicenda Donnarumma?

"Non voglio intervenire in cose non mie ma tra guadagnare 8 o 10 milioni dove sta la differenza? Credo che Donnarumma non farà una scelta legata al denaro ma a quello che può essere il futuro: se cioè il Milan andrà Champions è un discorso, in caso contrario può essere diverso. Credo sia determinante l'aspetto sportivo".

La Juve potrebbe provarci?

"Non credo. Certo a parametro zero potrebbe dieci anni e più e sarebbe un investimento da fare però la vedo difficile. Sczcesny oltretutto dà garanzie, la vedo più una strategia per otttenere qualcosa".

Nel frattempo si parla d un possibile ritorno di Kean alla Juve...

"E' un giovane forte che si esprime bene nel campionato francese dove ci sono tanti spazi che lui sa sfruttare. La Juve ha tanti attaccanti bravi e non credo torni. In prospettiva potrebbe essere comunque interessante perchè è un giocatore italiano e pure per la Nazionale sarebbe una cosa positiva".