esclusiva Domini: "Roma male con le big? Alla fine è questione di valori, sono più forti"

Sergio Domini parla del nuovo ko della Roma contro il Napoli. Da ex giallorosso dice ai taccuini di Tuttomercatoweb.com. "E' una sconfitta che non ci voleva perchè la squadra deve centrare l'obiettivo Champions. E' un brutto passo falso, in casa con una diretta concorrente".

Perché a suo parere con le big perde quasi sempre?

"Alla fine è un fatto di valori, le altre sono più forti. Se perdi quasi tutti gli scontri diretti, le squadre allora sono di livello superiore. Con le piccole non è mai facile ma la Roma ha quasi sempre tirato fuori il meglio. Nulla comunque è compromesso, ancora il campionato è lungo, da giocare. Certo, l'allarme c'è".

Fonseca come lo giudica?

"Non so come lavora, per ciò che vedo ci sono troppi alti e bassi e se con le big o le squadre dello stesso livello non fa risultato qualcosa nella gestione manca. Ma bisogna vedere anche il materiale umano a disposizione, in campo vanno i giocatori. Non è del tutto valutabile, peraltro tutti mi dicono che è un buon allenatore. Cambiare adesso non serve, poi a fine stagione si valuterà. Se non centra la Champions ci sarà da cambiare".

La vicenda Dzeko quanto può aver influito?

"Tutte le situazioni che creano disordine fanno del male alla squadra ma bisognerebbe conoscere a fondo la questione".

Si aspettava di più da giocatori come Pedro?

Adesso si valutano i giocatori dalla tv e il più delle volte, per come sono interessanti le partite, mi addormento.. Certo, da Pedro mi aspettavo di più, da Dzeko idem anche se c' stata questa problematica con la società e il tecnico".