esclusiva Domini: "Lazio, il progetto è vincente. La Juve? Resta la più forte"

Sergio Domini, da ex biancoceleste, inquadra il periodo positivo della squadra di Inzaghi dicendosi nient'affatto sorpreso. "In fondo - spiega a Tuttomercatoweb.com- questa risalita della squadra la vedo come una cosa normale, non mi ero allarmato della situazione particolare dei mesi scorsi. La Lazio ha giocatori importanti, magari la rosa non è lunga ma nelle prime quattro può starci tranquillamente. E ora è davvero pericolosa da affrontare".

Diceva della rosa, le seconde linee non sempre sono all'altezza dei titolari...

"E' l'unico neo anche se certi giocatori fanno davvero la differenza, hanno una qualità molto elevata, vedi Luis Alberto"

Inzaghi sta per rinnovare e potrebbe arrivare a 9 stagioni di fila alla guida della squadra...

"Quello della Lazio è un progetto vincente che dura da tempo: Inzaghi ne è l'interprete principale, peraltro persona riservata: mi piace la squadra perchè la fa giocar bene ma vanno fatti i complimenti anche a Tare e alla società per la scelta dei giocatori e il mercato. E non è la prima volta che succede: la società è solida e sana"

Il tanto criticato Lotito ha avuto ragione...

"I risultati che sta ottenendo lui, a parte l'anno dello scudetto, sono sotto gli occhi di tutti: ha riportato la Lazio dove merita, ha affrontato tempi particolari ma ha ottenuto alla ottimi risultati"

Domani c'è anche Juve-Roma: che e pensa da ex giallorosso?

"Partita particolare, la Roma sta facendo un bel campionato; ogni tanto ha qualche black out ma ha futuro. Affronta la squadra che punta al titolo ma la Roma darà filo da torcere. i bianconeri sono favoriti per lo scudetto, l'ho detto anche mesi fa quando erano in crisi. La Juve è la più forte e si sta ritrovando ed è a pochi passi dalla vetta".