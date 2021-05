ESCLUSIVA TMW - Fascetti: "I ritorni fanno bene alla Juve. Inter inadatta a Sarri? Concetto limitativo"

esclusiva Fascetti: "I ritorni fanno bene alla Juve. Inter inadatta a Sarri? Concetto limitativo"

"I ritorni fanno bene alla Juve, penso a quello di Lippi che tornò e rivinse". Parla così a Tuttomercatoweb.com Eugenio Fascetti a proposito di Allegri nuovo tecnico bianconero. "Credo che la Juve sia già un buon gruppo che verrà rinforzato a centrocampo e con un attaccante. Allegri farà bene di nuovo. L'Inter? I rubinetti si sono chiusi e Conte non ha accettato di smembrare la squadra. Ora non so chi arriverà come allenatore, non è facile rimpiazzarlo. Sarri? Dicono che non ci sono i giocatori adatti al suo modo di giocare. Mi pare un discorso limitativo per Sarri".

