esclusiva Galante: "Inter, bel colpo Calhanoglu. Brava la società ad agire in silenzio"

Fabio Galante ha parlato a Tuttomercatoweb.com dell'arrivo di Calhanoglu in nerazzurro. "Bel colpo, ha fatto grandi cose - ha detto - fa bene le due fasi e aiuterà Lukaku a far gol. Va a sostituire Eriksen che purtroppo per un po' non potrà giocare. Brava l'Inter ad agire in silenzio. La squadra è già forte così, sarebbe bello non venisse ceduto nessuno. Hakimi? Non facile da sostituire, avere una squadra così e mandar via qualcuno è un dispiacere perchè l'Inter poteva aprire un ciclo".

