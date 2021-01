esclusiva Galli: "Milan, gran mercato. Non ci sono dubbi, ora è un serio candidato allo scudetto"

Chiacchierata a Tuttomercatoweb.com con Giovanni Galli che da grande ex rossonero elogia innanzitutto il mercato del Milan: "Vedendo quel che hanno fatto - dice - ora è davvero un serio candidato allo scudetto. Se prima c'era il dubbio, considerato che si tratta di una squadra giovane che non era partita con l'idea di vincere, adesso la realtà è un'altra. Anche perchè poi, strada facendo, si crea anche quella chimica giusta che ti porta a fare grandi risultati".

Un mercato da oscar...

"Se prende anche il difensore centrale, si è rafforzato davvero tanto. Si è mosso con grande saggezza. Mandzukic e poi un giocatore strutturato in mezzo al campo come Meitè, l'alternativa in difesa... tutte mosse con cui i rossoneri hanno alimentato ancor di più questa possibilità di provare a vincere il campionato".

Sabato la sfida con l'Atalanta. La squadra di Gasperini è in difficoltà?

"Non mi fido mai dell'Atalanta perchè a volte si pensa si sia sgonfiata e che non ce la faccia e poi vince 4-0, 3-0, 5-0... Se proprio si deve fare un appunto a Gasperini è che nelle ultime gare ha utilizzato troppo gli stessi giocatori però ha deciso di avere una rosa di 16 e puntare su quelli".

Tornando alla lotta scudetto la Juve che ha vinto ieri la Supercoppa convince o ancora lascia qualche dubbio?

"Reputo la Juve sempre la Juve ma quest'anno non ha trovato continuità. Va a strappi, vince col Barcellona e poi fa fatica. Vince col Milan ma perde con l'Inter, troppo saliscendi. Penso tra l'altro che qualche colpo lo faranno ancora".

Deluso dal Napoli?

Premesso che il rigore ha condizionato, prima di dare un giudizio mi piacerebbe chiedere a Gattuso come voleva giocarsela. Sulla base delle sue parole poi posso fare un'analisi. Prima di criticare un allenatore insomma vorrei sentire che partita aveva intenzione di fare. Certo, in un momento come questo - e non credo che il 6-0 li abbia resi presuntuosi - contro una Juve che balbetta devi andare in campo col coraggio di cercare di vincere, senza dire: vediamo cosa succede. Il Napoli è forte al di là delle assenze, con più coraggio forse poteva anche vincerla"