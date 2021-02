esclusiva Gautieri: "Roma, se batti il Milan e l'Inter inciampa, puoi giocarti lo scudetto"

Lo Shakhtar ma soprattutto domenica sera il Milan. La Roma guarda avanti e cerca di regalarsi grandi emozioni. Dei giallorossi abbiamo parlato a Tuttomercatoweb.com con Carmine Gautieri, ex romanista. "Per quanto riguarda l'Europa League lo Shakhtar lo conosciamo, è una squadra forte a livello internazionale, da anni fa la Champions ed è abiutato a fare queste competizioni. La Roma comunque se la può giocare, ha dimostrato di fare un ottimo calcio".

E domenica sera c'è il Milan...

"Peccato che i giallorossi non abbiano vinto col Benevento, potevano giocarsi qualcosa di veramente importante ma comunque la Roma può battere il Milan".

Può essere l'occasione giusta contro una squadra rossonera non in forma?

"Sì, ma il Milan non è in difficoltà, forse è andato troppo forte prima. Ma sta facendo un ottimo campionato. L'Inter è una formazione di spessore ma attenzione anche alla Juve. La Roma se la può giocare con tutte. E' vero che non ha mai battuto una big ma ogni gara fa storia a sè e a volte ci sono delle grandi che non vincono le piccole...".

Non ci sarà Dzeko che stava tornando in condizione...

"E' un'assenza che pesa, è un punto di riferimento davanti, fa salire la squadra ma la Roma ha già fatto a meno di lui e ha saputo far risultato. Borja Mayoral mi piace, è il giocatore giusto per sostituirlo, attacca bene la profondità. E' il sostituto ideale ed ha grandi prospettive, sarà di grande aiuto alla Roma".

L'obiettivo della Roma qual è ora?

"E' il Milan. Se lo batte e c'è un passo falso dell'Inter, può giocarsi lo scudetto".