esclusiva Goretti:"Bello questo calcio passionale. Basta bacchettare,i ragazzi sanno valutare"

vedi letture

La lotta scudetto sarà ormai a tre? "Credo di sì. Quanto all'Inter non credo avrà contraccolpi psicologici dopo martedì sera, anzi avrà più energia da buttare in campionato. Questa Coppa Italia è stata bella. Si parla tanto di sportività ma io dico che un po' di veleno ci voglia. Vuol dire che le persone ci tengono. Posso passare per uno che fa brutte figure ma mi è piaciuta anche la lite tra Ibra e Lukaku. Cerchiamo giocatori che ci tengono e che abbiano le cosiddette palle e poi quando qualcuno va un po' sopra le righe, tutti pronti a bacchettare. Sono cose che ci stanno e i ragazzi comunque capiscono e sanno analizzare le cose con spirito critico".

© Riproduzione riservata

Your browser does not support the video tag

Goretti: "Bello questo calcio così sentito. Basta bacchettare, i ragazzi sanno valutare"