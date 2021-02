esclusiva Grella: "Derby cruciale per lo scudetto. Ma la Juve lotterà fino alla fine"

Chiacchierata con Vincenzo Grella durante il TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. Occhi puntati sul derby e sulla corsa scudetto. L'ex di Empoli e Parma ha detto: "E' un match che può essere cruciale per il titolo. Si affrontano due squadre in buona forma anche se il Milan in campionato è reduce dal ko con lo Spezia. Ma i rossoneri sono comunque tosti e possono reggere le pressioni. Vedo l'Inter leggermente avanti anche per il vantaggio di non giocare le coppe ma il Milan credo che possa lottare fino alla fine per il titolo. La Juve? Non ha trovato continuità di rendimento ma è forte e abituata a stare in cima. Per lo scudetto c'è sempre, è in corsa, lotta sempre per vincere, con giocatori di carattere e personalità".

