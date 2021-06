esclusiva Guardalben: "Verona, Di Francesco sarebbe ottimo. Ha gran voglia di rivincita"

Il Verona pensa sempre più concretamente ad Eusebio Di Francesco per la panchina, come sostituto di Juric. Ne abbiamo parlato con Matteo Guardalben, ex portiere dei gialloblù. "Eusebio - dice a Tuttomercatoweb.com - è stato mio compagno al Piacenza, è un amico e spero che l'accordo con il Verona possa andare in porto: ha voglia di ripartire bene dopo gli ultimi anni negativi. Conoscendolo credo abbia una gran voglia di rivincita. La piazza di Verona è interessante anche se bisogna vedere che squadra gli faranno. Sono convinto che Di Francesco possa tornare a far vedere le sue qualità, non credo che da fenomeni si diventi... somari in 4 anni. Tornerà ad essere quello dei tempi del Sassuolo".

Parlando dei giocatori, Silvestri potrebbe partire. Per lui si parla anche della Fiorentina...

"Mi piacerebbe vederlo anche in un altro ambiente. Lo incrociai da ragazzino quando era al Modena e mi avevano parlato bene di lui. Mi ha stupito e mi piace: è certamente pronto per un salto anche se ad oggi andar via da Verona non è semplice nel senso che giocare al Bentegodi col ritorno del pubblico è sempre bello. Firenze comunque potrebbe essere la piazza giusta per lui, è bello giocare al Franchi, col pubblico ancora di più. Stesso discorso per la Roma".

Parlando del Parma, altra sua ex squadra, riparte da Maresca, che ne pensa?

"Ragazzo serio, determinato. Lo hanno seguito nel suo percorso di allenatore ed evidentemente merita. Mi piace del Parma il fatto che si vogliono fare le cose seriamente. Il presidente ha le idee chiare e vuole anche una cura approfondita del settore giovanile. I risultati non si sa se verranno però mi piace la determinazione di Krause".