Oggi il derby di Genova - Bortolazzi: "Ballardini ha trovato il giusto equilibrio"

Genoa contro Sampdoria. Il derby della Lanterna è servito al "Ferraris". La squadra di Ballardini e quella di Ranieri arrivano a questa partita con una sconfitta a testa subita in quel di Milano - i rossoblu - e in casa contro l'Atalanta - i blucerchiati -. Alta tensione in campo, attesa in città per una sfida che nel capoluogo ligure non è mai come le altre. "Entrambe le squadre hanno risparmiato qualche pedina per questa sfida - ha detto nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini l'ex centrocampista rossoblu Mario Bortolazzi -. Partiranno alla pari. L'assenza del pubblico non darà purtroppo valore vero al derby".

Sorpreso da Ballardini?

"Sinceramente le difficoltà erano tante però Ballardini ha trovato il giusto equilibrio, ha inserito alcuni giocatori come Radovanovic centrale di difesa, ha riscoperto Badelj e rigenerato Destro. Sta facendo un ottimo lavoro".