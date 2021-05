ESCLUSIVA TMW - Il Villarreal sogna la finale di UEL, Senna: "Tifosi, lavoro e famiglia i nostri segreti"

esclusiva Il Villarreal sogna la finale di UEL, Senna: "Tifosi, lavoro e famiglia i nostri segreti"

vedi letture

Leggenda del Villarreal prima sul campo e adesso nei panni di dirigente, Marcos Senna si prepara insieme al suo Sottomarino Giallo al big match di questa sera dinanzi all'Arsenal. Forti del 2-1 casalingo dell'andata, a Londra gli uomini di mister Emery si contenderanno infatti coi Gunners di Arteta il pass per la finale di Europa League contro la vincente tra Roma e Manchester United.

Un percorso nazionale e internazionale comunque già pieno di soddisfazioni in questo 2020-21, che TuttoMercatoWeb.com ha avuto il piacere di commentare con lo stesso Direttore delle Relazioni Istituzionali del Villarreal a margine dello speciale evento "El Gran Desenlace de LaLiga".

"Il segreto del nostro successo al Villarreal è un grande, duro e costante lavoro", esordisce Marcos Senna. "Il nostro club è una vera e propria famiglia, sostenuto con passione dalla nostra città e dai nostri tifosi, come se essi stessi fossero il dodicesimo giocatore in campo della squadra in ogni partita".

In semifinale di Europa League con l'Arsenal e sesto in classifica ne LaLiga, è già una stagione storica per il Villarreal di Gerard Moreno e compagni. "Sta tutto nella programmazione, nello spirito e nell'applicazione. Sono queste le chiavi del nostro grande percorso sia in Spagna che in Europa. Vogliamo rendere orgogliosa la nostra gente, che ci dà sempre tanto affetto", la chiosa dell'ex centrocampista ispano-brasiliano.