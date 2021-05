esclusiva Lippi: "Bravo Conte, ha fatto un gran lavoro. Mi auguro resti all'Inter"

"Conte ha fatto un gran lavoro, bravo Antonio. Mi auguro che l'Inter possa ancora andare avanti con lui e spero che con 3-4 giocatori completino la rosa e facciamo una bella Champions". Così Marcello Lippi a Tuttomercatoweb.com a proposito dello scudetto dei nerazzurri conquistato da Conte che fu suo giocatore nella Juventus.

A proposito della lotta Champions, come la vede?

"Mancano quattro partite alla fine, saranno abbastanza decisive. E' una lotta entusiasmante in cui è ancora tutto aperto. I punti naturalmente ora pesano. In questo turno ci saranno due gare molto importanti: Juve-Milan per la lotta Champions e Benevento-Cagliari per la lotta salvezza. Possono essere decisive. E' chiaro che se pareggiano tutto è ancora possibile".

La Juve ce la vede in Champions?

"Dipende da loro"