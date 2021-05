esclusiva Lores Varela: “Con Gattuso viola da Europa. Voglio tornare in Italia”

“Gattuso è diventato un grandissimo allenatore. Averlo avuto a Pisa per me è stata una fortuna. Si vedeva già all’epoca che era ambizioso e preparato. Sono contento per lui. La Fiorentina tornerà a pensare in grande, potrà puntare all’Europa”. Cosi a Tuttomercatoweb Ignacio Lores Varela, esterno classe 91 in forza al Nacional, ex tra le altre di Palermo, Pisa e Ascoli.

Da Pisa al tetto d’Uruguay, prima con il Penarol e adesso con il Nacional. Per leí la carriera è stata in crescendo.

“Mi reputo fortunato ad aver giocato nelle due squadre più importanti del campionato e non solo”.

Come è stato il passaggio dal Penarol al Nacional? È un po’ come passare dall’Inter al Milan...

“Quello tra Penarol e Nacional è uno dei derby più sentiti del Sudamerica. Passare da una squadra all’altra è stato un po’ complicato sul piano ambientale perché ho ricevuto delle minacce via social, ma mi reputo un privilegiato ad aver giocato nelle due squadre più importanti, sia in campionato che in Coppa Libertadores”.

E il futuro? Con il Nacional è in scadenza...

“Vorrei tornare in Italia. Tornerei volentieri, mi sento bene e ho l’età giusta per dimostrare pienamente il mio valore. Vedremo la migliore soluzione, quella più giusta”.

Al Nacional brilla ancora Bergessio, nonostante l’età non sia dalla sua.

“Fa gol decisivi ed importanti, è un punto di riferimento per tutti. È amato da tutti, la sua figura è molto importante”.

Al Penarol è stato allenato da Diego López.

“Ho vinto un campionato insieme a lui. Insieme a Gattuso è stato uno dei migliori allenatori avuto in carriera. Spero torni ad allenare a grandi livelli in Italia”.