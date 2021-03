esclusiva Magrin: "Dea, giocatela serena. Se segna nella prima mezz'ora diventa interessante"

Per l'Atalanta serve una vera e propria impresa in Champions domani in Spagna contro il Real Madrid. La ricetta per provare a mettere a segno un altro colpo la fornisce Marino Magrin che da ex bergamasco dice ai taccuini di Tuttomercatoweb.com. "Al di là dell'uno a zero per i Blancos all'andata, deve andare a giocarsela serena e tranquilla e continuare così come ha sempre fatto, con grande entusiasmo".

Tatticamente come dovrà affrontare il match?

"Domani purtroppo il Real ritrova alcuni giocatori che all'andata erano fuori tra cui Ramos. Sicuramente Zidane avrà una squadra più compatta però al tempo stesso l'Atalanta è una formazione che gioca senza paure e il suo gol può farlo. Se riesce a segnare nei primi trenta minuti diventa interessante..."

Dunque dovrà giocare come sempre?

"Deve fare come sempre ha fatto in Coppa: l'esperienza europea ha insegnato a non prender gol e la squadra affronterà mentalmente concentrata questo appuntamento, a partire dal reparto difensivo che ha preso pochi gol. E poi davanti ha giocatori che possono far male".

Muriel può essere decisivo?

"Si può esserlo ma ce ne sono tanti. Gli esterni, ad esempio, te li ritrovi spesso in area così come i difensori, senza dimenticare che la Dea ha parecchi centrocampisti bravi che si inseriscono. Questa Atalanta di Gasperini ha saputo creare dei giocatori eclettici".