esclusiva Meloccaro: "Non mi aspettavo un Locatelli così. Fiorentina, Italiano va protetto"

vedi letture

Il giornalista Stefano Meloccaro, intervistato da TMW, ha commentato l'attualità del calcio italiano e il cammino della Nazionale di Mancini a Euro 2020. Queste le sue dichiarazioni: "Nell'Italia di Mancini vedo quell'atmosfera, quel gruppo di amici e calciatori affiatati che ti fanno pensare che possiamo andare davvero molto avanti. Gli azzurri giocano bene, non ci sono particolari fuoriclasse a spiccare sugli altri e questo permette a tutti di emergere insieme, col collettivo e con gli stessi valori. Abbiamo dei calciatori interscambiabili".

Si aspettava un Locatelli così decisivo?

"Sinceramente no. Se ci facciamo caso, però, nella storia tutte le nostre Nazionali che hanno fatto buone cose hanno trovato la sorpresa che non ti aspetti. Penso ai vari Schillaci, Paolo Rossi, Grosso... Non diciamo nulla però".

Verratti si riprenderà il suo posto in mediana?

"Ci penserà Mancini, che è un grande allenatore e merita tutta la nostra fiducia, ma oggi io farei fatica a togliere dal campo un Locatelli così".

Tra le altre, quali Nazionali l'hanno stupita di più?

"Inghilterra e ovviamente Francia possono fare molto bene per me".

Per quanto riguarda il valzer delle panchine di Serie A, invece, quale novità la incuriosisce di più?

"Sarri alla Lazio, anche perché è la prima volta che Lotito prende un allenatore da big che può farti fare il salto di qualità. Sono curioso di vedere poi cosa accadrà con Gattuso, che personalmente adoro".

Chi vedrebbe bene alla guida della Fiorentina al suo posto?

"Non vedrei, ma vedrò bene Italiano (ride, ndr). Per lui è il salto giusto, per la Fiorentina lo spero. Vincenzo è il tipico allenatore italiano e giovane, ma non vorrei mai che i viola pareggiassero le prime tre partite... La società dovrebbe essere brava a proteggerlo in quel caso".

Guarda l'intervista completa di TMW a Stefano Meloccaro nel video in calce!