Nicolini: "Samp, è un bel campionato. Ora metti nel mirino Sassuolo e Verona"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Enrico Nicolini che da ex sampdoriano ha parlato dei blucerchiati e della prima parte del campionato: "Il girone d'andata anche grazie ai nuovi innesti è stato positivo, il lavoro di Ranieri è ottimale e per la Samp stare nella parte sinistra è molto bello. Domani c'è la Juve e quest'anno la squadra ha vinto tante gare con squadre di alta classifica... Vedimoa cosa saprà fare con i bianconeri. Per quanto riguarda il mercato serviva un giocatore con caratteristiche diverse da quelli che c'erano e Torregrossa ero convinto che potesse fare al caso blucerchiato. E in effetti è partito bene. E poi Silva, Keita e Candreva sono stati il valore aggiunto di questa squadra. E citerei anche Damsgaard e Jankto. L'obiettivo ora credo possa essere quello di raggiungere e superare Sassuolo e Verona che sono nel mirino".

