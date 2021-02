esclusiva Okereke ringrazia Volpi: "Onorato dalle sue parole, mi ha fatto diventare calciatore"

vedi letture

In un'intervista che segna il suo addio non solo allo Spezia, ceduto agli americani di MSD Partners, ma anche al calcio, Gabriele Volpi ha raccontato lunghi aneddoti. Tra questi anche quello che è stato il suo giocatore preferito, ovvero David Okereke. "Arrivò in Italia dalla Nigeria a dieci anni. Ha iniziato con noi dalla Primavera, ha fatto il Torneo di Viareggio e poi la serie B con la Prima squadra. Lo abbiamo venduto al Bruges due anni fa".

La risposta di Okereke a Tuttomercatoweb Dal Belgio, dove gioca ora col Club Brugges, Okereke legge, ringrazia e risponde tramite TMW. " Sono onorato delle parole che Volpi ha speso nei miei confronti e gli sarò sempre grato perché mi ha dato una grande opportunità di giocare a livello professionistico e ad arrivare dove sono oggi".

Che ricordo ha dell'avventura?

"Il ricordo più bello dell’avventura a Spezia è stato quando ho capito che ero entrato nei cuori dei tifosi che mi sostenevano anche nei momenti di difficoltà".

Ci parli del 'suo' Volpi, quello che l'ha eletto a suo giocatore preferito

"Mi ricordo quando ad una cena della squadra Volpi mi ha preso in giro dicendomi che ero ancora a zero gol e mi ha spronato a fare sempre meglio e a non mollare mai".