esclusiva Onofri: "Pirlo? Scelta incomprensibile da parte di un club come la Juve"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Claudio Onofri che ha parlato tra l'altro della situazione della Juventus: "Scegliere Pirlo è stata una mossa incomprensibile dopo che l'anno passato si era affidata ad un tecnico che desse un'identità di gioco facendo crescere il livello della rosa per puntare poi alla Champions. Ti sei messo in mano ad un eccezionale giocatore, ma è come nel cinema: non è che se sta male il regista metti tutto in mano all'attore. Se hai individuato in Pirlo dopo 4-5 anni che allena, un prospetto che ti può dare qualcosa in più mi sta bene, ma lui non aveva mai allenato ed è chiaro che poi ci emergono delle difficoltà. Non me l'aspettavo un passo del genere da un club organizzato come la Juve. La scelta Sarri non si è rivelata efficace ma era quella giusta per crescere come modo di giocare e mettersi al livello delle big europee. Per il futuro mi affiderei ad un tecnico di questo genere. Certo, tornando a Sarri se è vero che non è scattato il feeling con i giocatori va detto che conta molto anche la comunicazione interna e con i media sotto questo profilo non è stato molto bravo".