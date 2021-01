esclusiva Orlandini: "Napoli, vai avanti con Gattuso. Benitez? Sarebbe una cavolata"

Napoli ancora deludente e protagonista di un nuovo ko, ieri contro il Verona. Per analizzare la situazione è intervenuto a Tuttomercatoweb.com Andrea Orlandini, ex centrocampista partenopeo. "Sento parlare di Gattuso in bilico - dice - ma non mi sembra giusto indicarlo come il responsabile. Credo sia opportuno andare avanti con lui, ha dimostrato di essere un tecnico che sa lavorare e sa farsi sentire con i giocatori. Certo, dal punto di vista tattico io giocherei, soprattutto con certe squadre, con un centrocampo a tre. Ma credo che Gattuso possa velocemente ritrovare la sua squadra".

Questo è il secondo ko di fila...

"Sono convinto che tutto sia legato al rigore di Insigne con la Juve. Se segnava, forse le cose sarebbero andate diversamente".

Adesso comunque c'è anche chi parla di un possibile ritorno di Benitez...

"No, sarebbe una cavolata. Non mi convince e non mi entusiasma. Guardiamo avanti con Gattuso, poi è chiaro che se perde le prossime due-tre gare sarà in discussione. Ma ha dovuto farei conti con l'assenza di Osimhen per tre mesi e poi ora con quella di Fabian, che per me con Koulibaly è il più forte della squadra. E poi Mertens ha avuto il guaio alla caviglia e si vede che ancora la sua corsa non è sciolta".

Quindi l'obiettivo del Napoli quale sarà?

"Se si rimette a posto la Champions. Comunque anche la società ha commesso i suoi errori. Il presidente e i suoi collaboratori dovevano gestire meglio il caso Milik".