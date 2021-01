esclusiva Piscedda: "Lazio, Hoedt non è Beckenbauer ma ieri è stato poco aiutato"

vedi letture

Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio e ora allenatore, racconta le sue sensazioni sui biancocelesti dopo il ko di ieri con l'Atalanta. "C'è amarezza per aver buttato via un'occasione in superiorità numerica - dice a nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com - ma la formazione di Gasperini si è difesa molto bene. La Lazio prima del match poteva anche mettere in preventivo una eliminazione ma in ogni caso in campionato immobile e compagni si sono ripresi e non devono sentirsi condizionati da questo risultato".

Hoedt è salito sul banco degli imputati per il ko di ieri...

"Sapevamo che non era Beckenbauer: ieri ha commesso due errori ma è stato in generale poco aiutato dai compagni di reparto. Era solo ad affrontare Muriel e Zapata. Ora le colpe ricadono tutte su di lui ma quando si perde in superiorità numerica vuol dire che non ha funzionato tutto il reparto. L'arrivo di Musacchio? Il giocatore è di statura internazionale, ora bisogna vedere come sta fisicamente, se sta bene è affidabile. Alla Lazio serviva solo un rinforzo, in difesa. Non c'era bisogno di altro".

Senza Luis Alberto è un'altra Lazio però...

"Tra Luis Alberto e Akpa Akpro c'è differenza dal punto di vista qualitativo. Sono due giocatori con caratteristiche diverse"

Muriqi come lo sta valutando?

"Deve essere giudicato per i gol che fa; ha fatto due gare e due gol. Ha una struttura potente e ha bisogno di tempo per entrare in forma. E' specifico da area, se fa invece un altro lavoro di movimento diventa più dura per lui".

L'Atalanta invece è da scudetto?

"Se non lo conquistasse la Lazio, sarei contento se lo vincessero i bergamaschi, che ormai sono una realtà. Se lo meriterebbero".