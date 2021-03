esclusiva Piscedda: "Lazio, pesa ko a Bologna. Tecnico? Più di 4 anni non si resta"

La Scarpa d'Oro per Immobile ma anche il momento della Lazio. Ne abbiamo parlato durante il TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, con Massimo Piscedda. "Complimenti a Ciro per i successi - ha detto - Per quanto riguarda il periodo dei biancocelesti domani è una partita sulla carta abbordabile per ripartire. Più che il ko col Bayern è stato peggio quello col Bologna, è stato duro da digerire. Per la lotta Champions tolte le prime tre ci sono quattro squadre per un posto. E ad ognuna dò il 25% di arrivare al quarto posto. Senza Champions? C'è da ringiovanire la squadra, la difesa soprattutto è un po ' datata anche se gli esperti possono far comodo. Quanto ad Inzaghi, e parlo da allenatore sono convinto che ogni tecnico più di quattro anni non deve restare. Anche per lui stesso credo sia opportuno confrontarsi con altre esperienze"

