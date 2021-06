ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Roma, mi piacerebbe Son. Sognare è lecito, con lui si alza il livello"

esclusiva Pruzzo: "Roma, mi piacerebbe Son. Sognare è lecito, con lui si alza il livello"

Tanti temi nella chiacchierata col bomber Roberto Pruzzo. A partire dalla Roma. E da Maurizio Costanzo che si occuperà della comunicazione. "Se non lo fa lui questo ruolo chi lo deve fare? - dice a Tuttomercatoweb.com - è un uomo di un'esperienza totale. E tutto questo mi pare che sia in linea col rapporto con la città. Credo sia fondamentale avere un asset che funziona, con una comunicazione all'altezza dei tempi".

Parlando di giocatori le piace Xhaka?

"Mi piacciono i giocatori che vuole Mourinho, mi fido molto di lui anche perché ne ha allenati tanti. E' un giocatore che può ricoprire un ruolo importante: devono arrivare elementi per alzare la qualità. Con Mou è stato messo a segno un colpo magistrale ma poi c'è il campo".

In attacco su chi punterebbe?

"Se devo dire un calciatore che mi piace e Mou lo conosce bene è il sudcoreano Son: è un gran giocatore e sognare è lecito. Se devo fare un nome per alzare livello lui è davvero forte".

Parlando della Nazionale cosa si aspetta stasera?

"Mi aspetto una gara difficile e lo sarà: secondo me è importante che sia dura perchè ci testiamo per arrivare in fondo. E io intendo arrivare in finale".

Le sue favorite quali sono?

"La Francia. Ha i giocatori più forti in tutti i reparti. Ma da lì a vincere ce ne corre".

L'assenza di Pellegrini quanto pesa?

"Come quella di Verratti e Sensi. Ma il fatto che non se ne parli molto significa che ci sono valide alternative".