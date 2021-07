esclusiva Rambaudi: "Lazio, con Sarri si alza asticella. Luis Alberto grave mancanza di rispetto"

Roberto Rambaudi, grande ex laziale, ha raccontato le sue sensazioni in vista dell'avvio della stagione della Lazio, nel giorno della presentazione di Sarri. "Sarà una stagione diversa dalle altre - ha detto a Tuttomercatoweb.com - si è alzata l'asticella prendendo un tecnico che ha una sua idea e filosofia di gioco e che lavorerà sul campo per ottenere i migliori risultati. Il suo approdo alla Lazio è un segnale importante perchè significa che si vuole alzare il livello".

Che pensa degli arrivi di Hysaj e Felipe Anderson?

"Hysaj è ben conosciuto da Sarri e lo ha voluto anche per accelerare i tempi di apprendimento della squadra. Lui sa come muoversi e gli altri giocatori si muoveranno meglio se c'è qualcuno che conosce il credo di Sarri. Il tecnico lavorerà molto sulla fase difensiva e c'è bisogno di chi lo aiuti. E' un giocatore non entusiasmante a livello tecnico ma tatticamente molto importante. Quanto a Felipe Anderson è un talento ma non è continuo. La grande sfida di Sarri è quella di metterlo in condizione di dare continuità alle sue qualità tecniche. Mi aspetto un cambiamento mentale di questo ragazzo. Si specchia troppo dopo tre gare fatte bene".

Che pensa del caso Luis Alberto?

"E' una cosa grave: non accetto certi comportamenti dei giocatori. Al di là delle problematiche col club, manchi di rispetto ai compagni".

Sarà possibile risolvere tutto?

"Il giocatore deve restare contento e non avere attrito con la società; se c'è dialogo va bene, ma ha sbagliato a non presentarsi".