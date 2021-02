esclusiva Scanziani: "Inter, ora aumentano le responsabilità per proseguire il bel viaggio"

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, Alessandro Scanziani ha parlato del derby di Milano in programma domenica: "Il Milan al di là del ko con lo Spezia giocando un campionato ottimo - ha detto - nessuno si aspettava un rendimento così elevato. Ha saputo sopperire anche all'assenza di Ibra. Ora avrà delle responsabilità in più e bisognerà vedere se riuscirà a reagire e recuperare. L'Inter è da tempo che è la squadra costruita per essere protagonista ed ha l'ambizione di vincere il campionato, è l'obiettivo primario. Ora iniziano le responsabilità perchè serve continuare questo bel viaggio".

Parlando di singoli e da ex centrocampista chi sceglierebbe tra Brozovic e Calhanoglu?

"Brozovic sta andando bene ma faccio questa considerazione: in nazionale lui fa l'operaio perchè gli altri due elementi di metà campo hanno più qualità di lui. All'Inter invece fa l'ingegnere e mi chiedo quindi se qui la qualità sia inferiore. Però ha un bel rendimento e ci tiene a mettersi sempre in evidenza".

