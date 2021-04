esclusiva Sella: "Roma, ieri ho visto spirito di squadra. Ora risalire in classifica"

vedi letture

Nel corso del TMW News è intervenuto Ezio Sella con cui abbiamo parlato della Roma vittoriosa ieri contro l'Ajax: "Ho visto spirito di squadra ieri. La svolta - ha detto - è stato il rigore parato da Pau Lopez e il successo è poi arrivato con sacrificio e sofferenza. Certo, un pizzico di fortuna serve sempre. Quanto al portiere, ha avuto alti e bassi però ha ieri ha dimostrato di avere delle qualità. E' un ruolo delicato e in una piazza importante come Roma non è sempre così facile. Ora comunque vedo un 70% di possibilità di approdare in semifinale. In ogni caso in campionato la squadra deve risalire. Se avverrà l'approdo alla semifinale, darà una bella spinta per il campionato. I giallorossi non devono mollare".

Clicca sotto per guardare l'intervento completo di Ezio Sella