Michele Serena analizza il campionato. E ai taccuini idi Tuttomercatoweb.com si sofferma inizialmente sulla lotta Champions: "E' ingarbugliata, ieri hanno vinto tutte e si daranno battaglia fino alla fine; può rientrare anche la Lazio.... Il profumo adesso lo sentono tutte".

Domenica c'è Atalanta-Juve...

"E' un bello scontro diretto ma in generale quest'anno è una lotta davvero serrata".

Lo scudetto all'Inter quest'anno se lo aspettava?

"Fino a dopo Natale era in bilico, ora non vedo chi possa recuperare terreno. Complimenti a loro, avere così tanti punti di vantaggio con otto partite da giocare è una cosa da rimarcare. Ora vedo solidità e continuità di risultati. Corrono più forte di tutti".

E il bel gioco?

"Ha ragione Conte, tra due mesi ci si ricorda la griglia e quindi... chi se ne frega".

Da ex viola che pensa della Fiorentina?

"Per me ieri ha giocato una buona gara. L'Atalanta è forte, difficile da affrontare: recuperare il doppio svantaggio è stato un buon segnale. Certo, è stata altalenante, non è mai riuscita a trovare continuità ma la salvezza non è in discussione".

Da dove deve ripartire?

"Credo che ora inizierà davvero il nuovo progetto. Quale allenatore per il prossimo anno? Si parla di Gattuso, è uno che ha il fuoco dentro e può crearsi un buon binomio con la piazza".

La vicenda Ranieri come andrà a finire? Da ex doriano e da grande conoscitore del tecnico blucerchiato...

"Se la mandano un po' a dire a distanza lui e il presidente... Ranieri per me ha fato un ottimo lavoro ma è in scadenza così come Osti e Pecini. Credo che il progetto e il futuro di Ranieri possa essere legato ai due dirigenti".