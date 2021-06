esclusiva Stringara: "Inter, perdere Lautaro non è un dramma. E' peggio rinunciare a Hakimi"

Con Paolo Stringara, intervenuto al TMW News, si è parlato della situazione dell'Inter. Tra l'arrivo di Calhanoglu e la probabilissima partenza di Hakimi. "Calhanoglu è un buon giocatore anche se non è un top player. Ma farà molto più comodo di altri giocatori. Hakimi è una grossa perdita e più che darlo via avrei preso Spinazzola per metterlo dall'altra parte col marocchino a sinistra. Lazzari sostituito di Hakimi? Buon giocatore ma non è Hakimi. Ha ottime doti ma a livello internazionale l'inter dovrà fare anche altro. Per ora comunque l'Inter non si è rinforzata considerato che Eriksen per ora non ce l'hai. Lautaro? Se partisse a mio parere non sarebbe un dramma. Molto più dura perdere Hakimi. L'attaccante argentino è un ottimo giocatore però un po' sopravvalutato. In Italia non ha fatto vedere cose fantastiche come Lukaku".

