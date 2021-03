ESCLUSIVA TMW - Tardelli: "Dybala mi piace ma solo lui sa se può scommettere su se stesso"

esclusiva Tardelli: "Dybala mi piace ma solo lui sa se può scommettere su se stesso"

Chiacchierata a Tuttomercatoweb.com con Marco Tardelli, campione del mondo e opinionista Rai. Da ex juventino, sollecitato sul futuro di Dybala ha detto: "Non si sa se ha recuperato dai suoi problemi, del resto è stata un'annata particolare per lui come per tutti. A me piace però poi bisogna vedere e approfondire".

Lei scommetterebbe ancora su Dybala?

"Solo lui sa se può scommettere su stesso: ha qualità e può far bene alla Juve ma per ora si sa che ha avuto degli infortuni, è stato alle prese col covid e deve recuperare. Deve essere lui a capire la situazione".

Da dirigente dunque sarebbe difficile prendere una decisione?

"Ripeto, a me piace però non conosco a fondo la sua situazione".

Giusto andare avanti con Pirlo il prossimo anno?

"Sì, assolutamente. Non vedo perchè non si debba fare, è stato iniziato un percorso con Pirlo ed è giusto continuare. Come, lo vedremo. Dovranno rifondare la Juve ma credo non come avrebbe fatto capire CR7, da quel che si legge, e cioè che ha bisogno di gente importante accanto. CR7 è stato voluto dalla società e deve dare di più per quel che è stato preso ovvero per la Champions. Ha dato molto ma serve qualcosa in più"