esclusiva Zaccardo: "Italia, ci sono i presupposti per diventare campioni d'Europa"

vedi letture

Tanti cambi in panchina, chi ti colpisce di più? "Quest'anno sono cambiate tante panchine, ci sono tante sfide nuove e avvincenti. Il prossimo anno sarà molto equilibrato, la Juventus sulla carta parte con qualcosina in più. Mourinho a livello mediatico è molto intrigante, in Italia ha vinto ed ha fatto divertire con le sue conferenze stampa. Sarà una bella sfida".

Il Milan si è indebolito? "Ha perso due giocatori importanti come Donnarumma e Calhanoglu. Saranno due assenze importanti, ma i dirigenti del Milan sono molto bravi e cercheranno di migliorare la squadra. Anche perché i rossoneri sono tornati in Champions e quindi c'è bisogno di giocatori di qualità. La vera assenza è Donnarumma, che è insostituibile. Calhanoglu è un ottimo giocatore ma si può trovare un sostituto all'altezza. Manca un centravanti? Penso dì si, stanno valutando difersi profili, speriamo che arrivi un bomber che possa segnare tanti gol.

C'è un segreto particolare quando si arriva a questa fasi di un torneo così importante? "La condizione fisica è importante, un pizzico di fortuna non guasta. E poi devono continuare a giocare come sanno. Hanno dimostrato che possiamo giocarcela con tutti, fino ad oggi c'erano dubbi contro le big ma col Belgio abbiamo dimostrato di potercela giocare"

© Riproduzione riservata

Your browser does not support the video tag

Christian Zaccardo: "Ci sono i presupposti per diventare campioni d'Europa" © video di Lorenzo Marucci