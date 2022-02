Espulso nel finale di Roma-Verona, Mourinho diserta le interviste post-partita: "Vado a casa"

"No, no, Mourinho non arriva, Mourinho va a casa". Dice solo questo José Mourinho quando arriva nei pressi della postazione delle interviste post-partita dopo il pareggio tra la sua Roma e l'Hellas Verona in rimonta. Nel finale della partita l'allenatore portoghese si è reso protagonista di un vero e proprio show: tante lamentele per le perdite di tempo degli scaligeri, un pallone scaraventato in tribuna per la rabbia e alla fine il gesto del telefono (da capire il significato) nei confronti dell'arbitro Pairetto. Lo Special One viene espulso, saluta Tudor e va via. Nel post-partita, ancora inviperito, non parla.