Euro Under 21, Repubblica Ceca-Italia: subito Cutrone-Scamacca dal 1'. Le formazioni ufficiali

Attraverso il sito ufficiale della UEFA, sono state rese note le formazioni della gara d'esordio ad Euro 2021, quella tra Repubblica Ceca e Italia Under 21: Nicolato schiera subito le stelle Scamacca e Cutrone in attacco, con il 3-5-2 che ha fatto le fortune degli azzurrini nel girone di qualificazione completato da Sala e Zappa come esterni, mentre Tonali, Frattesi e Maggiore daranno sostanza al centrocampo. In difesa ecco Gabbia, Marchizza e Delprato, davanti a Carnesecchi. Di seguito gli schieramenti ufficiali:

REPUBBLICA CECA U21 (3-4-1-2): Jedlička; Vitík, Chaluš, Krejčí L.; Holík, Bucha, Sadílek, Šulc; Karabec; Lingr, Šašinka.

A disposizione: Kovář, Trmal, Plechatý, Havelka, Janošek, Kohút, Žitný, Fukala, Ostrák, Granečný, Drchal, Vaníček.

Allenatore: Krejčí K.

ITALIA U21 (3-5-2): Carnsecchi; Delprato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Tonali, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone.

A disposizione: Plizzari, Cerofolini, Bellanova, Frabotta, Lovato, Colombo, Ranieri, Rovella, Pirola, Pobega, Raspadori.

Allenatore: Nicolato.

Segui la sfida grazie alla diretta scritta di TMW!