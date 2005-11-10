Europa League, i finali delle gare delle 18.45: poker Bayer, vince il Lione sul Crystal Palace
autore
Andrea Piras
Andrea Piras
Oggi alle 20:41Serie A
autore Andrea Piras
15.10.2026 20:41Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di José María Díaz Acosta
Si sono conclusi i match delle sfide valide per la seconda giornata della fase campionato dell’Europa League. Di seguito riportiamo i risultati finali in cui spiccano i successi di Lione e Bayer Leverkusen contro Crystal Palace e Lech Poznan.
AZ Alkmaar-Happoel Beer Sheva 2-1
Celje-Omonia 0-3
Lech Poznan-Bayer Leverkusen 0-4
Lione-Crystal Palace 3-2
Union Saint-Gilloise-Real Sociedad 1-1
Salisburgo-Milan 0-4
Sparta Praga-Lillestrom 1-1
Torreense-Sunderland 1-2
Altre notizie Serie A
Oggi
21:54 Serie ATMW
TMWNella notte di Cisse, brilla anche Hutchinson. L'inglese si esalta e guadagna posizioni
21:53 Serie A
Joao Pedro applaude il Cagliari: "Momento bellissimo. Maldini? Speriamo arrivi il quinto gol"
21:52 Serie A
Conference League, i parziali delle gare delle 21: Brighton in scioltezza, bene gli Hearts
21:51 Serie A
Europa League, i parziali delle gare delle 21: sotto l'OM con l'Olympiakos, vola il Benfica
21:47 Serie A
Pochissima Juventus, al Celta Vigo è bastata una trama pericolosa: 1-0 a fine primo tempo
21:46 Serie A
L'Atalanta cala anche il tris e manda il Pafos alle corde: Scamacca segna prima dell'intervallo