La separazione tra Paulo Fonseca e l’Olympique Lione continua a far discutere. Nei giorni scorsi il club francese aveva pubblicato un video con immagini inedite degli ultimi momenti vissuti dalla squadra, compreso l’addio dell’allenatore portoghese. Nel filmato, Corentin Tolisso aveva rivolto parole molto dure nei confronti del suo ex tecnico.

L'abbandono

Il centrocampista francese, rivolgendosi a Fonseca, aveva espresso tutta la sua amarezza per la separazione: "Ci avete ripetuto: 'Non mollate, non mollate'. Ma oggi ho la sensazione che siate voi ad abbandonare noi, ed è difficile da accettare". Una frase che ha generato un grande dibattito in Francia.

Fonseca sceglie il silenzio

Interpellato dalla stampa portoghese prima della sfida di Coppa del Portogallo contro l’União Serra, vinta dallo Sporting per 4-0, Fonseca ha preferito non alimentare ulteriormente la polemica: "Ci sarebbe tanto da dire a riguardo… Ma è una pagina che ho già voltato. Sono allo Sporting e parlerò soltanto dello Sporting", ha dichiarato il tecnico classe 1973. Una risposta breve e diplomatica, con cui Fonseca ha scelto di archiviare la vicenda e concentrarsi sulla nuova esperienza in panchina.