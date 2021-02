Europa League, il quadro completo degli ottavi: Manchester United-Milan e Roma-Shakthar

Sorteggio complicato per le due squadre italiane ancora in corsa per l'Europa League. Agli ottavi di finale, il Milan di Stefano Pioli ha pescato il Manchester United dall'urna di Nyon con andata in Inghilterra a Old Trafford e ritorno a San Siro. La Roma invece dovrà vedersela con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, un tuffo nel passato per il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca. Prima gara all'Olimpico e ritorno in trasferta.

GLI ACCOPPIAMENTI AGLI OTTAVI

(andata 11 marzo 2021 - ritorno 18 marzo 2021)

Ajax - Young Boys

Dynamo Kiev - Villarreal

ROMA - Shakhtar Donetsk (andata ore 21, ritorno ore 18.55)

Olympiacos - Arsenal

Dinamo Zagabria - Tottenham

Manchester United - MILAN (andata ore 18.55, ritorno ore 21)

Slavia Praga - Rangers

Granada - Molde