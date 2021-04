Europa League, tutti i risultati al 45': nessuna sorpresa. Vincono United, Arsenal e Villarreal

Tutto come da previsioni, al termine del primo tempo delle gare di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Buon per la Roma, che difende all’Olimpico il vantaggio costruito in Olanda. Ma anche per il Manchester United, che conduce sul Granda col risultato di 1-0 grazie a Cavani; bastano 45’ all’Arsenal per mettere in ghiaccio il discorso semifinale, nonostante una direzione arbitrale discutibile. E anche il Villarreal difende agilmente la rete di vantaggio ottenuta in Croazia.

Manchester United-Granada 1-0 (all’andata 2-0)

(6’ Cavani)

Roma-Ajax 0-0 (all’andata 2-1)

Slavia Praga-Arsenal 0-3 (all’andata 1-1)

(18’ Pepé, 21’ Lacazette, 24’ Saka)

Villarreal-Dinamo Zagabria 2-0 (all’andata 1-0)

(36’ Alcacer, 43’ Moreno)