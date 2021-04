"Europeo? Arriveremo molto lontano". Rivedi Acerbi sulla Nazionale a Euro 2020

Francesco Acerbi, difensore della Lazio e dell'Italia, ha parlato a Sky Sport affrontando anche l'argomento relativo alla Nazionale che tra meno di due mesi inizierà l'Europeo. Rivedi il video con le parole del centrale: "Vogliamo fare grandi partite e vincerle praticamente tutte, per meritare quello che ci siamo guadagnati. All'Europeo le squadre saranno più forti ma si è creato un gruppo talmente sereno e coeso, con giocatori esperti e di grandi squadre. Faremo grandi grandi cose, ne sono straconvinto. Abbiamo un gruppo solido che emergerà sempre in tutte le competizioni. Siamo forti e possiamo competere per arrivare in fondo. Abbiamo ottime chance, non so dove arriveremo ma sono sicuro che andremo lontano".