Fabian Ruiz al Real? L'ex presidente Calderon: "Ancelotti può essere determinante"

vedi letture

Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dei di mercato che riguardano i Blancos e i partenopei: "Real Madrid interessato a Fabian Ruiz? Ancelotti lo conosce molto bene. Il centrocampista del Napoli ha dalle grandi potenzialità fisiche e tecniche, non a caso è uno dei perni della nazionale spagnola. È anche un talismano per la Spagna, infatti con lui la Nazionale non ha mai perso. Non so se c’è una trattiva tra il Napoli e il Real Madrid, ma sicuramente la presenza di Carlo Ancelotti può essere determinante".