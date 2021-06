Fabian sull'Atletico Madrid: "Bello essere accostati a top club, ma so come vanno certe cose"

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli e della Spagna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di As, soffermandosi anche sul suo futuro: "Il mio nome accostato all'Atletico Madrid? Sono felice a Napoli, una città particolare che mi ricordo molto Siviglia per la gente, familiare e calorosa, appassionata al massimo di calcio. Mi sono fatto tanti buoni amici e sono contento lì. Ho ancora due anni di contratto e penso soltanto a far bene con la nazionale adesso. E' importante per me e per il mio futuro. E' bello che si parli di me e si leghi il mio nome a quello di grandi club come l'Atletico Madrid, è una ricompenso al lavoro di questi anni. Ma so come vanno queste cose: un giorno ti accostano a una squadra e il giorno dopo a un'altra".