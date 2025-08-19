Fantasia e assist: la Juventus vuole Edon Zhegrova e rilancia per Matt O’Riley

Un’intesa che la Juventus ha già provato sulla propria pelle in Champions League, quando il 5 novembre scorso a Lille subì l’assist di Zhegrova e il gol di Jonathan David nell’1-1 finale. Oggi quello stesso schema potrebbe trasformarsi in un’arma bianconera. Dopo aver chiuso per David a parametro zero, la dirigenza juventina lavora per regalare a Tudor anche l’esterno kosovaro, molto apprezzato per la sua capacità di creare occasioni e saltare l’uomo.

Come riporta La Stampa, l’operazione non è semplice: sul giocatore c’è anche il Marsiglia e la trattativa con il Lille dovrà essere finanziata dalle cessioni. In particolare, la partenza di Nico Gonzalez verso l’Atletico Madrid dovrebbe sbloccare l’affare. I colchoneros, però, hanno proposto uno scambio alla pari con il terzino Nahuel Molina, complicando i piani juventini.

Il club bianconero ha bisogno di fare cassa: la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest (35 milioni più bonus) non basta a coprire i costi del mercato. Ecco perché oltre a Gonzalez serviranno ulteriori entrate per puntare su rinforzi di primo piano. In cima alla lista resta Kolo Muani, indipendentemente dal futuro di Vlahovic, sul quale è tornato forte il Milan.

Oltre a Zhegrova, attualmente fermo per un infortunio muscolare, la Juventus spinge anche per Matt O’Riley del Brighton, profilo duttile che può giocare sia da trequartista sia da mediano box-to-box.

L’obiettivo di Tudor è costruire una squadra versatile, capace di adattarsi a più sistemi di gioco - dal 3-4-2-1 al 3-4-3 fino al 3-4-1-2 - e Zhegrova, soprannominato il “Messi del Kosovo”, rappresenterebbe l’elemento di fantasia e dribbling perfetto per completare l’attacco.